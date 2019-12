„Fräulein Kurvig“ – aus Käfertal ins Finale

„Du bist so hübsch.“ Wie oft hat Jenny Stüber diesen Satz schon gehört. Und wie oft folgte ein weiterer: „Du könntest Model werden, du müsstest nur abnehmen.“ Heute erzählt die 29-Jährige gelassen von diesen Gesprächen. Das war nicht immer so, gerade in der Pubertät haben Sätze wie diese sie auch verletzt. „Aber irgendwann reflektierst du es – und fragst dich, was die Leute da eigentlich reden“, sagt die Mannheimerin, die in Käfertal lebt. Inzwischen fühlt sie sich wohl in ihrer Haut – so wohl, dass sie am Samstag als eine von 16 Finalistinnen bei der Wahl zum „Fräulein Kurvig“ in Krefeld antritt.

Jenny Stüber trägt Kleidergröße 48/50. Es geht ihr gar nicht darum, dass in der Modebranche nur dickere Menschen diskriminiert würden: „Frauen, die kleiner sind als 1,76, dürfen nicht auf den Laufsteg“, kritisiert sie. Auch wenn sie noch so schlank oder noch so schön seien. Sie selbst ärgert sich oft, dass sie nur in bestimmten Läden Kleidung kaufen kann. Oder dass Menschen sich an ihrer Figur stören, denen diese total egal sein kann. „Wer sich darüber ärgert, dass ich ins Schwimmbad gehe, der soll doch einfach wegschauen“, sagt die junge Frau.

In Unterwäsche auf dem Laufsteg

Jenny Stüber fällt sofort auf: mit ihrem leuchtend-blondierten Haar, mit den roten Lippen, dem schicken grauen Kleid und der großen Halskette. Oft sehe sie andere Frauen, die nicht schlank sind, in schwarzen Leggins und weiten schwarzen Shirts. „Ich finde es schade, dass viele sich nicht trauen, etwas Auffälligeres zu tragen.“ Sie selbst kaufe sich sogar einen Minirock, wenn er ihr stehe – obwohl sie „eine dicke Kiste“ habe. „Das ist so, dann nenn’ ich es auch so.“

Auf einer Mainzer Modenschau ist Jenny Stüber auch schon in Unterwäsche gelaufen. Die Bilder zeigt sie auf ihrem Smartphone. Für Stüber gehören unterschiedliche Menschen auf den Laufsteg – genau wie sie sich in der Gesellschaft finden. „Ich will doch auch etwas für mich auf Modenschauen entdecken.“

Dass es bei Miss-Wahlen vor allem um Äußerlichkeiten geht, findet Jenny Stüber nicht verwerflich: „Sich schön zu machen, besondere Kleidung zu tragen, das ist nicht oberflächlich.“ Es fange doch schon bei der Partnerwahl an: „Das Aussehen entscheidet darüber, ob man sich überhaupt kennenlernt: jemand muss für uns ansprechend und gepflegt aussehen.“ Der Charakter entscheide dann, ob man zusammen bleibt.

Zudem geht es bei der Miss-Wahl in Krefeld auch um das Thema Body Positivity: Die Bewegung will Menschen dazu bringen, ihren – und andere – Körper zu mögen, auch wenn sie nicht gerade dem gesellschaftlichen Schönheitsideal entsprechen. Bei allem Engagement für diese Vielfalt: Jenny Stüber will ein zu hohes Gewicht, das die Gesundheit gefährdet, nicht schönreden: „Wenn die Blutwerte schlecht sind, wenn der Arzt zum Abnehmen rät, dann ist es Zeit, darüber nachzudenken“, betont sie. Und auch wenn sie mit sich im Reinen ist, hat sie schlechte Tage: „Tage, an denen alles kneift und einem nichts gefällt. Aber die hat doch jeder mal.“ Sie wiegt sich nicht mehr, weil sie sich keinen Stress damit machen will. „Bei den Modenschauen geht es nicht ums Gewicht, sondern um die Maße.“

Arbeit im Bestattungsinstitut

Seit einigen Monaten arbeitet die gelernte Einzelhandelskauffrau in einem Bestattungsinstitut, begleitet Angehörige beim Abschiednehmen, nimmt ihnen Arbeit ab: bestellt Blumen oder Karten, kümmert sich um Bürokratisches. Jenny Stüber ist auch in der evangelischen Kirche engagiert, um „mit Menschen zu arbeiten, anderen zu helfen“. In der Kirche würden die Menschen so aufgenommen und akzeptiert, wie sie sind, sagt die Mannheimerin. Was sie selbst oberflächlich findet: Dass manche ihr sagen, dass die Kirche, dass Bestattungen nicht zu ihrem Aussehen passen.

Jenny Stüber lebt mit ihrem italienischen Freund in Käfertal. In ihrem neuen Job fühlt sie sich angekommen. Und doch ist das Modeln ihr Traum. „Ein Ticket nach Mailand? Ich wäre sofort weg“, sagt sie und lacht. Auch wenn es jetzt erstmal Krefeld ist statt Mailand: Die drei erfolgreichsten „Fräulein Kurvig“-Teilnehmerinnen bekommen einen Vertrag bei einer Modelagentur.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.12.2019