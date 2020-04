Frage der Gerechtigkeit

Eines ist ganz klar: Mit einer Rückkehr zur Normalität haben die ersten Schritte zur Öffnung des Bildungsbereichs herzlich wenig zu tun. Was die Kultusministerin verkündete, ist ein Notfallplan. In einem ersten Schritt sollen diejenigen, die vor wichtigen Prüfungen stehen, den Stoff im Unterricht und im direkten Kontakt mit den Lehrern vorbereiten können. Dabei werden Ungerechtigkeiten nicht ausbleiben. Was machen Jugendliche, die sich wegen Vorerkrankungen nicht in die Schule trauen? Sie brauchen nicht zu kommen, betont die Kultusministerin. Das ist einerseits gut. Andererseits sind sie dadurch gegenüber denen im Nachteil, die ab 4. Mai wieder in den Unterricht gehen.

Noch viel krassere Nachteile als den Schulabgängern drohen denen, die seit Wochen zuhause rumhängen – und das auch weiterhin tun müssen. Manche Eltern haben den Willen, die Fähigkeit und die technischen Möglichkeiten, ihren Kindern zu helfen. Andere haben nichts dergleichen. Wie lässt sich verhindern, dass deren Kinder durch Corona nicht noch mehr ins Hintertreffen geraten? Das ist die Kardinalfrage, über die sich Schulleiter, Lehrer, Eltern – und auch die Kultusministerin – den Kopf zerbrechen. Antworten dürfen nicht lange auf sich warten lassen.

