Frage des Untergrunds

Zugegeben – es ist durchaus etwas verwirrend. Denn schließlich trägt eine andere Straße, die sich noch nicht einmal in der Nähe der jetzigen Planken befindet, deren ursprünglichen Namen bis auf den heutigen Tag. Dieser Name hat etwas mit dem Untergrund der ehemals militärisch genutzten Anlage zu tun und bezeichnet im weitesten Sinne einen Baustoff. Als kleiner Hinweis sollte das doch eigentlich schon genügen, oder. . .? Damals im 17. Jahrhundert, als sie diesen gesuchten Namen trugen, zogen sich die Planken übrigens noch vom heutigen Paradeplatz bis zum Wall der Zitadelle Friedrichsburg. Dieser Wall trennte die eigentliche Stadt vom kurfürstlichen Schloss, die gesamte Anlage könnte man also als stark befestigte militärische Anlage innerhalb der ehemaligen Festung bezeichnen. Erst mehr als ein Jahrhundert später wurde die Straße zu einer nunmehr repräsentativen Promenade aufgewertet, ihren heutigen Charakter erhielt sich erst im 19. Jahrhundert. scho

