Fragen der Gerechtigkeit

Anlässlich des internationalen Frauentags organisieren das Eine-Welt-Forum und das Interkulturelle Haus eine Veranstaltung zum fünften nachhaltigen Entwicklungsziel der Vereinten Nationen: der Geschlechtergerechtigkeit. Von 13 bis 16.30 Uhr werden am Sonntag, 10. März, im Interkulturellen Haus auf Franklin (Wasserwerkstraße 70) drei Workshops von Frauen für Frauen zu folgenden Themen angeboten: Frauenbewegungen und Feminismus in Westafrika, Frauenempowerment sowie ein Erfahrungsaustausch über das humanitäre Aufnahmeprogramm für Frauen und Kinder aus dem Nordirak in Baden-Württemberg. Um 17 Uhr startet das öffentliche Forum, bei dem auch Männer willkommen sind. Die Kultur- und Medienwissenschaftlerin Shirin Eghtessadi hält zunächst einen Vortag. Am Ende gibt es dann noch Essen und Musik.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.03.2019