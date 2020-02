Fragen und Antworten rund um das Spiel SV Waldhof gegen Kaiserslautern

Von Christian Schall

Es ist „Derbyzeit“ in Mannheim: In der 3. Fußball-Liga empfängt der SV Waldhof an diesem Samstag um 14 Uhr den 1. FC Kaiserslautern. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zum Spiel.

Wie ist die Ausgangslage vor der Partie?

Wegen der Rivalität beider Vereine gilt die Begegnung als Hochrisikospiel. Etwas mehr als 23 000 Fans werden erwartet,

...