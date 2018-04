Fragen und Antworten zu Kampfhunden in Mannheim

Ein American Staffordshire-Terrier, der zu den Kampfhunden gehört, sitzt auf dem Archivbild zwischen den Füßen seines Herrchens. © dpa

Nach den zwei Hundeangriffen in Hannover und in Bad König stellen sich viele Fragen: Wie greifen Kampfhunde an und wieso werden die Tiere nicht verboten? Ein Überblick dazu.

Was sind Kampfhunde eigentlich?

Das Innenministerium Baden-Württemberg stuft Hunde der Rassen American Staffordshire Terrier, Bullterrier und Pit Bull Terrier als Kampfhunde ein, da

...

Sie sehen 8% der insgesamt 4926 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.04.2018