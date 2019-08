Fragen zu Schulen und Radfahren gelöst

Die Klimabewegung „Fridays for Future“ („Freitage für die Zukunft“) hat weltweit Wellen geschlagen – auch in Mannheim haben in diesem Jahr bereits mehrere Schülerdemonstrationen für Aufregung gesorgt. Grund genug, um dies auch im „MM“-Sommerrätsel eine Rolle spielen zu lassen: „Klimademonstration“ lautete diese Woche das Lösungswort.

Teil Fünf der Rate-Serie beschäftige sich am Montag mit den Mannheimer Schulen. Etwa um die Freie Interkulturelle Waldorfschule in der Neckarstadt, die wegen der landesweiten Verlegung der Deutsch-Realschul-Abschlussprüfung 2018 ihr Sozialprojekt in Istanbul verschieben musste. Rolf Stahlhofen, ein bekannter Sänger, gab daher ein Benefiz-Konzert – um die entstandenen Zusatzkosten zumindest zum Teil zu decken. Streit um ein Ganztageskonzept – nämlich ob es verbindlich oder offen sein soll – gab es in Mannheim in diesem Jahr bei zwei Grundschulen. Eine davon soll auf der Konversionsfläche Spinelli entstehen.

Gemeinsam zur Lernfabrik

Um Digitalisierung geht es in immer mehr Bildungseinrichtungen. Zwei Schulen haben dazu eine Kooperation geschlossen, um eine Lernfabrik aufzubauen. Sie erlaubt es, gemeinsam an Zukunftstechnologien zu arbeiten. Dem Kurpfalz-Gymnasium erging es zwischenzeitlich nicht so gut: 2018 musste es sich die Zahlungsunfähigkeit eingestehen. Deren Insolvenzverwalter konnte aber schnell einen neuen Träger finden: das Kolping-Bildungswerk in Stuttgart. Namensgeber für eine Mannheimer Schule an der Neckarpromenade ist übrigens Carl Benz.

In Teil Sechs des Rätsels ging es am Donnerstag um den geliebten Drahtesel – möglicherweise der Stadtverkehr der Zukunft. Dazu wurde die Berliner Straße in der Mannheimer Oststadt für satte 1,8 Millionen Euro zu einer Radstrasse umgebaut. Ein weiterer Meilenstein für Zweiradfahrer wird eine Express-Straße von Manheim nach Heidelberg sein. Schnellweg ist die Kurz-Bezeichnung dafür.

Für jeden Radler, das ist unbestritten, ist der Bordstein häufig ein oft schwer erkennbares Hindernis, das die zügige Weiterfahrt stört. Wer es trotz dieser Hürden bis in die Innenstadt schafft, der sieht sich dann mit einem weiteren Problem konfrontiert: Wohin mit dem Rad? Stellplaetze für das Zweirad sind in der City Mangelware. Wartezeiten an Ampeln gehören auch zu Ärgernissen für die sportlich-mobilen der Quadratestadt. Dafür haben nun neun Städte – Mannheim ist nicht dabei – einen Pilotversuch gestartet: Gruenpfeile für Radfahrer an entsprechenden Knotenpunkten. Der Gewinner der aha-Tickets wird am Mittwoch gezogen.

Von den Teilnehmern der vergangenen Woche hatte Gerhard Böhme Glück. Er ist nämlich der Gewinner. In der nächsten Woche werden Tickets fürs Herbert Pixner Projekt am 14. November im Rosengarten verlost. jor

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.08.2019