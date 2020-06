Fragestunde zu Betreuung auf Facebook

Die Grünen-Ortsverbände Nord und Neckarstadt führen heute um 19.30 Uhr eine Onlineveranstaltung mit dem Bildungsdezernenten Dirk Grunert durch, die live auf Facebook übertragen wird. In der Veranstaltung mit dem Titel „Wo bleiben die Kinder – Kita, Schule und Betreuung in Corona-Zeiten“ stellen sie dem Dezernenten Fragen der Elternschaft und von Fachkräften aus dem Bildungsbereich, heißt es in einer Mitteilung der Ortsverbände. Viele Themen rund um den Umgang mit Covid-19 in Krippen, Kitas und Grundschule stehen auf der Agenda: Wie lief die Vergabe der Plätze für die erweiterte Notbetreuung in Krippen und Kitas? Warum gibt es in Mannheim kein rollierendes System? Was sagen die Beschäftigten? Welche Probleme gibt es bei den konkreten Umsetzungsmaßnahmen vor Ort? Wie sehen die Perspektiven in den nächsten Monaten aus?

Die Zuschauer können dem Bürgermeister im Internet live Fragen über die Facebook-Kommentar-Funktion stellen. Ziel der Veranstaltung sei es, aus „erster Hand zu informieren und den Dialog zwischen Eltern, Beschäftigten im Bildungsbereich und der zuständigen kommunalen Politikebene zu ermöglichen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Veranstaltung wird von 19.30 bis etwa 20.30 Uhr auf der Facebook-Seite der Grünen Mannheim, abrufbar unter dem Link https://www.facebook.com/mannheimbegruenen, im Netz an die Zuschauer übertragen werden. red

