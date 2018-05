Fraktionen gehen jetzt in Klausur

Wie geht es weiter mit dem Nationaltheater (hier Kassenhalle und Eingang)? Das beraten nun die Fraktionen. © Prosswitz

Vielen ging es wie Dirk Grunert. „Ich hatte eine viel höhere Befürchtung“, so der Fraktionsvorsitzende der Grünen. Überrascht oder erschreckt reagierte also niemand, als Oberbürgermeister Peter Kurz am Dienstagabend im nichtöffentlichen Teil der Sitzung des Gemeinderats jene Zahl nannte, auf die viele Kommunalpolitiker schon so lange gewartet haben: Mindestens 200 Millionen Euro wird eine

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4116 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 05.05.2018