Frank Sauer serviert „Beziehungssalat“

Wenn eine Frau ihren Mann mit einer anderen teilen muss, ist das dann Ehegattensplitting? Und wenn sie ihn nur wegen seines Geldes geheiratet hat, ist das dann eine Schein-Ehe? Fragen wie diesen geht Kabarettist Frank Sauer in Gehrings Kommode (Schulstr. 28) nach. Titel seines Programms: „Scharf angemacht – Die besten Rezepte für Beziehungssalat.“ Für die Vorstellung am Samstag, 19. Januar, um 19 Uhr verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Kommode“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen persönlich erreichbar sein. red/sma (Bild: Kommode)

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.01.2019