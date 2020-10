Franklin: „Grüner Hügel“ soll bis 2023 fertig sein

Ein begrüntes Gebäude, das aussieht wie ein kleiner Berg – dieser sogenannte grüne Hügel soll nicht nur einer der architektonischen Höhepunkte im neuen Stadtteil Franklin sein, sondern auch das Nahversorgungszentrum mit mehreren Läden. Die Planungen haben sich lange hingezogen, jetzt sind sie abgeschlossen, wie Klaus Elliger, der Leiter des Rathaus-Fachbereichs Stadtplanung, im Konversionsausschuss des Gemeinderats mitteilte. Bis das Gebäude fertig ist, wird es aber trotzdem noch einige Zeit dauern. Man gehe von einer Eröffnung im Jahr 2023 aus, sagte Achim Judt, Chef der städtischen Projektentwicklungsgesellschaft MWSP.

Die Entwürfe für das Gebäude stammen laut MWSP vom Architekturbüro MVRDV aus Rotterdam, das mit seinen Planungen auch an anderen Stellen im neuen Stadtteil vertreten ist. Umgesetzt wird das Projekt von der Firma 3iPro, die auch auf dem benachbarten Konversionsgelände Taylor auf der Vogelstang aktiv ist. Mit einem weiteren Partner liefen Gespräche, so die MWSP.

Im Erdgeschoss des „grünen Hügels“ werden sich laut Judt verschiedene Geschäfte befinden – unter anderem ein Supermarkt der Pirmasenser Kette Wasgau mit rund 1500 Quadratmetern Verkaufsfläche, eine Bäckerei, eine Apotheke, ein Drogeriemarkt und eine Eisdiele. In zwei oberen, aber deutlich kleineren Etagen sind Büros vorgesehen. Auf dem Hügel selbst steht ein Wohngebäude, „als Reminiszenz an die historische Bebauung auf Franklin“, so die MWSP.

Die Modellbilder zeigen, dass über den Hügel mehrere Wege führen. Das Schwierige bei der Planung sei gewesen, die richtige Balance zu finden zwischen Begrünung und hügeliger Form des Gebäudes einerseits und einer ausreichenden Menge an Licht, die ins Gebäude gelangen müsse, sagte Elliger den Stadträten in der Ausschusssitzung.

Der „grüne Hügel“ soll im Zentrum der früheren US-Militärfläche, an der Thomas-Jefferson-Straße, neben der alten Kirche der Amerikaner entstehen. Das Gebäude wird durch die sogenannte Europa-Achse durchschnitten, die Nord-Süd-Wegeverbindung durch den neuen Stadtteil verläuft auch durch den „grünen Hügel“.

Die derzeit rund 2400 Bewohner auf Franklin sollen allerdings nicht bis 2023 auf einen Supermarkt in ihrem Stadtteil warten müssen. Schon häufiger hatte es in der Vergangenheit Gespräche über einen provisorischen Laden gegeben, die sich jetzt offenbar endlich konkretisieren – im kommenden Jahr soll er nun öffnen. Gemeinsam mit den Planungen für den „grünen Hügel“ liefen auch „die Verhandlungen über den Vorlaufbetrieb in Form eines provisorischen Supermarkts durch den späteren Betreiber des Nahversorgers“, erklärt die MWSP auf Anfrage. „Die vertraglichen Regelungen sind in Vorbereitung – mit der gemeinsamen Zielsetzung aller Beteiligten, den Interimssupermarkt 2021 zu eröffnen und so einen weiteren wichtigen Beitrag zur Lebensqualität der Bewohner Franklins zu leisten“. Bis Ende des kommenden Jahres wird sich die Bewohnerzahl auf 4800 verdoppeln, bis zum Jahr 2025 sollen rund 10 000 Menschen in dem Stadtteil leben. Derzeit gibt es dort in Sachen Handel lediglich eine Bäckerei und eine Apotheke.

Brücke in den Käfertaler Wald

In der Ausschusssitzung ging es noch um ein weiteres spektakuläres Projekt, das östlich des neuen Stadtteils entstehen soll: eine Rad- und Fußwegbrücke über die B 38, die den östlich von Franklin liegenden Teil des Käfertaler Waldes mit der Konversionsfläche Taylor auf der Vogel-stang verbindet. Taylor ist ein Gewerbegebiet, zu dem ein großer Park gehört. Von diesem soll die Querung hinüber in den Wald führen. Architekt Francis Kéré hat mit einem Kollegen eine Planung vorgelegt, wie MWSP-Chef Judt berichtete. Der untere Teil der Querung ist aus Stahlbeton, der obere aus Holzfachwerk.

