Frankreich zu Gast in der City

Mannheim und Frankreich – eine historische Verbindung. Nicht nur die Hugenotten, die nach der Bartholomäusnacht in Scharen in die Region einwanderten und auch ihre Lebensart, ihr „Savoir Vivre“, mit in die neue Heimat brachten, knüpften diese Bande. In ihrer Geschichte hatte die Stadt immer wieder mit ihren westlichen Nachbarn zu tun. Heute freilich denkt niemand mehr an Kriege, es geht um Frieden und Freundschaft, um Essen und Trinken und um den Urlaub, den viele zwischen dem Nord-Pas-de-Calais und Korsika verbringen. Der Französische Markt bringt vom 6. bis 21. April wieder ein Stück unseres Nachbarlands auf die Kapuzinerplanken.

25 Stände mit dabei

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr setzt die Werbegemeinschaft diesmal wieder auf ein ganz ähnliches Rezept: Man nehme französische Spezialitäten wie Käse, Pasteten, Boeuf Bourguignon, Flammkuchen und Dampfnuedli, kredenze Weine, Champagner oder Schnäpse dazu und ergänze das Ganze mit einer Palette von Waren wie mediterranen Pflanzen, Ölen, Oliven oder Nougat. Genau damit präsentieren sich vom 6. bis 21. April täglich von 11 bis 20 Uhr (sonntags geschlossen) 25 Verkaufs- und Gastronomiestände, viele von ihnen kommen direkt aus Frankreich. Hier ist beispielsweise wieder das Elsass vertreten, aber auch die Provence.

Einige der Anbieter sind die kompletten zwei Wochen am Start, an anderen Verkaufsständen wechseln sich die Angebote aber auch ab. Wichtiger Partner für die Werbegemeinschaft ist auch diesmal wieder das Institut Français (IF). Über die gesamten 14 Tage hinweg hat das IF ein abwechslungsreiches Programm organisiert. Es stellt dabei nicht nur sein Sprachkurs-Angebot vor, sondern will mit den Besuchern ins Gespräch über Land und Leute kommen. Vertreten sind dort zudem Vereins- und Städtepartnerschaften, Touristikanbieter sowie Institutionen, die sich für die deutsch-französische Freundschaft engagieren. Und zur Eröffnung am Freitag, 14 Uhr, spielt der Akkordeonist Clemens Maria Kitschen Musette-Walzer, die auf keinem französischen Volksfest fehlen dürfen. scho