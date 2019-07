Französisch auffrischen

Das Institut Français Mannheim (IF) bietet vom 2. bis 6. September Französisch-Kurse für Schüler der siebten bis elften Klasse an. Im Vordergrund steht die Vertiefung des Schulstoffes genauso wie die Lernmotivation durch abwechslungsreiche Aktivitäten. Zudem wird das aktive Sprechen gefördert. Durch eine kleine Gruppengröße soll dem IF zufolge das Eingehen auf jeden Schüler gewährleistetwerden.

Der Kurs kostet 130 Euro und findet für Schüler der siebten bis neunten Klasse von 9 bis 12 Uhr und für Schüler der zehnten bis zwölften Klasse von 13 bis 16 Uhr statt.

Für Erwachsene bietet das Institut Français in der ersten Septemberwoche intensive Auffrischungskurse für einen Wiedereinstieg in die französische Sprache an. Sie finden vier Tage von Montag bis Donnerstag von 18 bis 20 Uhr statt und kosten 80 Euro. Je nach Sprachlevel (A1, B1, B2) werden dabei alle zentralen Inhalte der Niveaustufe kompakt wiederholt.

Lernen bei Spielfilmen

Französische Kinokunst-Begeisterte können an zwei Abenden (12. und 19. September) ausgehend von französischen Filmausschnitten das französische Ausdrucksvermögen stärken und nebenbei Filmwissen erwerben.

Alle Kurse sind auf der Homepage (www.if-mannheim.eu) zu finden und richten sich ausschließlich an Personen, die bereits französisch gelernt haben und dieses aufarbeiten möchten. Weitere Informationen und die Anmeldung erfolgt per Mail an sprachkurse@if-mannheim.eu oder unter 0621/2 83 28 46. eaw

Info: Weitere Informationen unter www.if-mannheim.de

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.07.2019