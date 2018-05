Französisch-Kurs in den Pfingstferien

Anzeige

Französisch vertiefen in den Pfingstferien: Das können Schüler von Dienstag, 22. Mai, bis Freitag, 25. Mai, im Institut Français. Sie bekommen, so verspricht das Institut, die Sprache mit Rollenspielen, Dialogen, aktuellen Texten und Musik authentisch und lebendig vermittelt. Der „Ferien-Fitmachkurs“ vertiefe und erweitere die französische Sprachkompetenz in gezielter Art und Weise. Die Schüler üben systematisch die grammatikalischen Strukturen und trainieren intensiv Lese-, Schreib- und Sprachfertigkeiten. Schüler, die Französisch im zweiten oder dritten Jahr haben, findet der Kurs von 9 bis 12 Uhr, für Schüler im vierten oder fünften Lehrjahr und von 13 bis 16 Uhr statt. Der Preis beträgt 120 Euro. stp