Französisch-Kurse in den Herbstferien

Mannheim.Sprachpraxis in den Herbstferien bietet das Institut Français (IF). Ab 26. Oktober können Schüler der 6. bis 11. Klasse ihre Kenntnisse im IF auffrischen. Ab sieben Teilnehmern dauert der Kurs fünf Tage, bei bis zu sechs Teilnehmern sind es vier Tage. Die Kurse für die Klassen 6 bis 9 finden von 9 bis 12 Uhr statt, Schüler der Stufe 10 bis 11 werden von 12.30 bis 15.30 Uhr unterrichtet. Die Kurse finden unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen im IF (D 5) oder im Stadthaus (N 1) statt. Der Preis beträgt 130 Euro. Anmeldung und Infos auf www.if-mannheim.eu.

