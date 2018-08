Französisch lernen in den Ferien

Von Montag, 3. September, bis Freitag, 7. September, also in der letzten Woche der Sommerferien, bietet das Institut Français (IF), C4, 11, wieder Französisch-Fitmachkurse für Schülerinnen und Schüler an: Sie richten sich jeweils von 9 bis 12 Uhr an Schüler im 2./3. Lernjahr und von 13 bis 16 Uhr an Schüler im 4./5. Lernjahr. Der Preis pro Kurs beträgt 144 Euro. Diese Ferien-Fitmachkurse sollen die Sprachkompetenz vertiefen und erweitern. Dank abwechslungsreicher Aktivitäten, die auch Spaß machen sollen, wiederholen und üben die Schüler systematisch die grammatikalischen Strukturen und trainieren intensiv Lese-, Schreib- und Sprachfertigkeiten. Mit Rollenspielen, Dialogen und anhand aktueller Texte und Musik soll die französische Sprache als Kommunikationsmittel authentisch und lebendig vermittelt werden. Info und Anmeldung per Mail an sprachkurse@if-mannheim.eu oder unter Tel. 0621/293 2846. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.08.2018