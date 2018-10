Französischer Autor stellt Buch vor

„Un océan, deux mers, trois continents“ lautet der Titel des Romans von Wilfried N´Sondé, der jetzt zu seiner Lesung einlädt. In Kooperation mit der Universität Mannheim, dem Romanischen Seminar und der Stadtbibliothek findet diese Lesung am Donnerstag, 25. Oktober, im Institut Français, C4, 11, um 19 Uhr, statt. Das Buch basiert auf der wahren Geschichte des Geistlichen Dom Antonio Emanuel. Der Protagonist ist mit seiner Einberufung Anfang des 17. Jahrhunderts, als erster Botschafter in den Vatikan, gezwungen, seine Reise nach Europa auf einem Sklavenschiff anzutreten. N´Sondé beschreibt in seinem Werk eine lange Reise vom Kongo nach Rom und thematisiert darin die Sklaverei und deren Unmenschlichkeit. Der Eintritt ist frei. jwe

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.10.2018