Französischkurs für Schüler

Anzeige

Vom 3. bis 6. April finden im Institut Français, C 4, 11, Französisch-Fitmachkurse für Schüler statt. Der Ferienkurs vertieft und erweitert die französische Sprachkompetenz in gezielter Art und Weise, wie es in der Ankündigung heißt. Die Schüler wiederholen und üben demnach in lockerer Atmosphäre systematisch die grammatikalischen Strukturen und trainieren intensiv Lese-, Schreib- und Sprachfertigkeiten. Mit Rollenspielen, Dialogen, aktuellen Texten und Musik soll die französische Sprache lebendig vermittelt werden. Für Schüler im zweiten und dritten Lehrjahr finden die Kurse von 9 bis 12 Uhr statt, für das vierte und fünfte Lehrjahr von 13 bis 16 Uhr. Der Preis beträgt 120 Euro. Anmeldung und weitere Informationen unter 0621/2 93 28 46 oder per Mail an aude.mandil-dettlinger@if-mannheim.eu. lr