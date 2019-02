Französischkurse speziell für Schüler

Reden, argumentieren und überzeugen sind die Inhalte des Kurses „Französisch Abi- und Kommunikationsprüfungsvorbereitung“. Er findet vom 15. Februar bis zum 12. April jeden Freitag statt. In den Fasnachtsferien starten außerdem die „Französisch-Ferien-Fitmachkurse“. Zwischen dem 4. und 8. März, jeweils von 9 Uhr bis 12 Uhr sind Schüler im zweiten und dritten Lehrjahr willkommen, während sich die Einheit von 13 Uhr bis 16 Uhr an Schüler im vierten und fünften Lehrjahr richtet. Die Kosten für die Kurse betragen 115 bzw. 144 Euro. Sie finden im Institut Français, in C 4,11, statt. Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon: 0631/293 28 46 oder per E-Mail an sprachkurse@if-mannheim.eu. skw

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.02.2019