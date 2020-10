Frau am Kopf verletzt

Zu Boden geschleudert hat der Fahrer eines orangenen Kleinbusses eine 61-jährige Fußgängerin. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Donnerstag gegen 15.30 Uhr in der Relaisstraße auf der Rheinau in Höhe Aral-Tankstelle. Nach bisherigen Ermittlungen habe die Frau, vom Rheinauer Ring kommend, die Fahrbahn unachtsam betreten und wurde dabei von dem Firmenfahrzeug mit Teil-Kennzeichen „HB-?M 46“ erfasst. Der Fahrer hatte erst angehalten, war aber weitergefahren, nachdem die Fußgängerin angegeben hatte, nicht verletzt worden zu sein. Erst später bemerkte sie eine Kopfplatzwunde. Die Polizei sucht jetzt den Mann mit braunen Haaren und „normaler“ Statur. Er soll etwa 40 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Hinweise unter Telefon 0621/17 442 22. bhr/pol

