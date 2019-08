Frau auf der Rheinau erstochen - „Er sagte immer wieder, dass er sie sehr liebe"

Mannheim.„Ich hörte einen dumpfen Schlag und sah nur noch seine Beine.“ Als die junge Frau sich an Freitagabend zurückerinnert, scheint sie immer noch nicht glauben zu können, was passiert ist. Ein Mann soll seine Ex-Freundin in seiner Wohnung im Stadtteil Rheinau erstochen haben und wenig später von seinem Balkon im fünften Stock gesprungen sein. Hintergrund der Tat? Noch völlig unklar.

Die Frau, die namentlich nicht genannt werden möchte, verschränkt an diesem Sonntagmittag die Arme vor der Brust. Sie arbeitet in einem Sonnenstudio in der Neuhofer Straße – nicht einmal zehn Meter von dem Tatort entfernt. Sie habe ihn gekannt, erzählt sie, den tatverdächtigen Mann, der nach Angaben der Polizei mit schweren Verletzungen im Krankenhaus liegt. „Er war immer sehr nett, ein ganz Attraktiver, der sich ab und zu im Studio gebräunt hat.“ Die junge Frau, die von Beamten tot in der Wohnung gefunden wurde, und der mutmaßliche Täter, hätten wohl eine schwierige Beziehung geführt und wären zuletzt getrennt gewesen. „Deshalb konnte ich es mir nicht erklären, was sie in seiner Wohnung zu tun hatte.“

Polizei ermittelt

Vor etwa zwei Wochen hätte sich die Studiomitarbeiterin mit dem Mann unterhalten. Er wäre stark alkoholisiert gewesen, weshalb sie ihn weggeschickt hätte. „Er sagte immer wieder, dass er sie sehr liebe. Aber ob das alles stimmt oder nicht, weiß ich auch nicht genau.“

Dann Freitag. Gegen 18.30 Uhr hätten Zeugen beobachtet, wie der Mann aus dem fünften Stock springt. Die Frau, wohl eine Studentin aus Spanien, erstochen – vermutlich vom Ex-Freund. Zwei Bewohner erleiden einen Schock und müssen psychologisch betreut werden. „Seither wird in der Nachbarschaft viel geredet“, sagt die Frau.

Die Polizei möchte sich zum Gesagten nicht äußern. „Es liegen keine neuen Informationen vor“, so der diensthabende Polizeiführer im Mannheimer Präsidium am Sonntag. Die Rechtsmedizin der Universität Heidelberg wurde eingeschaltet, die Leiche wird dort obduziert, die Spurensicherung der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg arbeitet am Tatort. „Wir rechnen frühestens Mitte dieser Woche mit den Ermittlungsergebnissen.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.08.2019