Frau auf Feier gewürgt – Angreifer sitzt in U-Haft

Ein 32-Jähriger soll bei einer Feier in Neckarau eine Frau bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Er wurde noch am Donnerstag vor Ort festgenommen und befindet sich wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gestern mit.

Für kurze Zeit bewusstlos

Demnach steht der Mann unter Verdacht, die 29-Jährige in ihrer Wohnung nach einem Streit gegen 5 Uhr geschubst zu haben, so dass sie rückwärts über die Couch fiel. Dann habe er die am Boden liegende Frau gewürgt. Zwei Zeugen sollen die Frau und den Mann daraufhin voneinander getrennt haben. Anschließend, so heißt es in der Mitteilung weiter, haben der 32-Jährige und die 29-Jährige ihren Streit im Nebenzimmer fortgesetzt. Dort soll der Mann die Frau erneut zu Boden gestoßen und sie für mehrere Sekunden am Hals gewürgt haben. Währenddessen habe er geäußert, sein Opfer umbringen zu wollen. Für kurze Zeit soll die 29-Jährige bewusstlos gewesen sein. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft haben die zwei Zeugen die beiden erneut voneinander getrennt.

Nachdem die Frau wieder bei Bewusstsein war, soll sie dem Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit ohne Wohnsitz in Deutschland mit einem Gegenstand eine etwa sechs Zentimeter lange Schnittwunde am Oberkörper zugefügt haben. Die Frau selbst erlitt bei den Streitigkeiten leichte Verletzungen.

Richter sieht Fluchtgefahr

Die Polizei wurde aufgrund der Lärmbelästigung von Nachbarn auf den Streit aufmerksam gemacht und nahm den Mann noch am Tatort fest. Gestern Nachmittag erließ ein Richter wegen der bestehenden Fluchtgefahr einen Haftbefehl gegen den Mann. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei dauern an. pol/lok

