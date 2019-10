Frau außer Lebensgefahr

Noch immer sind die Hintergründe der Messerattacke in der Spelzenstraße (Neckarstadt) ungeklärt. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Die Ermittler hatten am Sonntag einen 53-Jährigen festgenommen, der im dringenden Verdacht steht, am Nachmittag seine Ehefrau mit einem Messer schwer verletzt zu haben (wir berichteten). Sie wurde noch am selben Tag in einem Krankenhaus operiert, Lebensgefahr besteht nicht mehr. Der Verdächtige soll seine Ehefrau um 15.20 Uhr im Treppenhaus des Gebäudes von hinten attackiert, mit großer Wucht unvermittelt auf sie eingestochen und dabei tödliche Verletzungen billigend in Kauf genommen haben. Die Frau wurde mit zwei Schnittwunden im Rücken schwer verletzt. Bei der Tat ging das verwendete Küchenmesser zu Bruch und wurde am Tatort zurückgelassen. Anschließend soll der Verdächtige geflüchtet sein. Um 17.20 Uhr nahmen Beamte der Polizeihundeführerstaffel den Verdächtigen in der Untermühlaustraße fest. Am Montag wurde der Bulgare dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft unter anderem wegen Fluchtgefahr Haftbefehl erließ. pol/lok

