Frau bei Küchenbrand verletzt

Eine leichtverletzte Person und hoher Sachschaden – das ist nach derzeitigem Erkenntnisstand das Ergebnis eines misslungenen Versuchs einer 77-Jährigen, sich ein warmes Mahl zuzubereiten. Wie die Polizei gestern mitteilte, vergaß die Frau am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr, Öl zu ihrer Putenbrust in die Pfanne zu geben. Nachdem das Essen Feuer gefangen hatte, griffen die Flammen auf das Küchenmobiliar über. Ein Nachbar bemerkte den Brand und brachte die Frau aus der Wohnung im Insterburger Weg auf der Schönau. Als die Polizei eintraf, loderten die Flammen bereits aus dem Küchenfenster des Hauses.

Sachschaden: 40 000 Euro

Die Bewohnerin wurde durch einen Rettungswagen erstversorgt und danach zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Es bestand der Verdacht auf Rauchgasvergiftung. An der Wohnung entstand ein Sachschaden in Höhe von 30 000 bis 40 000 Euro – sie ist laut Polizei nicht mehr bewohnbar. Alle anderen Bewohner konnten nach dem Ende des Löscheinsatzes der Feuerwehr wieder zurück. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.03.2019