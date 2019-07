Frau beißt Polizist in Unterarm

Eine 46-jährige Frau hat laut Bundespolizei bei einer Kontrolle einen Beamten gebissen. Wie am Montag mitgeteilt wurde, war eine Streife am Samstagmorgen beim Laufen über den Hauptbahnhof-Vorplatz durch einen lauten Schrei in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle auf die Frau aufmerksam geworden.

Als sie sich der Haltestelle näherten, sprang die Deutsche auf und versuchte davonzulaufen. Die Aufforderung, stehenzubleiben, ignorierte die Frau. Als einer der Beamten sie am Arm festhielt, schlug diese ihm gegen die Brust und biss ihn in den Unterarm. Daraufhin wurde die Frau gefesselt und auf die Wache gebracht. Dabei wehrte sie sich so heftig, dass ein weiterer Polizist leicht an der Hand verletzt wurde. Die Ursache für dieses Verhalten ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Alkohol- und Drogeneinfluss konnten ausgeschlossen werden. Die Frau erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte. pol/lia

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.07.2019