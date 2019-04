Frau geschlagen und beraubt

Eine 41-jährige Frau ist auf den Kapuzinerplanken Opfer eines Raubüberfalls geworden. Wie die Polizei gestern mitteilte, sprachen zwei bislang unbekannte Täter die Frau am Freitag gegen 6.30 Uhr an, wobei einer der beiden nach einer Zigarette fragte. Als die 41-Jährige eine Zigarettenschachtel zückte, schlug ihr einer der Männer mit der Faust in die Rippen, der andere Täter riss dem Opfer das Mobiltelefon aus der Hand. Danach flüchteten die Räuber in Richtung Scipiogarten. Die Unbekannten sind etwa 20 bis 25 Jahre, beide haben einen dunklen Teint. Einer ist etwa 1,80 Meter groß und dünn, er hat sehr kurze schwarze Haare. Der andere Täter ist etwas kleiner und hat lockige schwarzbraune Haare. Hinweise an die Kripo unter Tel. 0621/174 4444.

