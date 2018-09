Frau greift Bruder mit Fleischerbeil an: Anklage wegen versuchten Totschlags gegen 59-Jährige

Symbolbild © dpa

Mannheim.Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung hat die Staatsanwaltschaft Mannheim Anklage gegen eine 59-jährige Frau erhoben. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, soll die Frau bereits im März diesen Jahres mit ihrem Bruder in deren gemeinsamen Wohnhaus in Mannheim in Streit geraten sein.

Mit einem Fleischerbeil bewaffnet soll sie an der Wohnungstür des Mannes randaliert haben, bis dieser die Tür öffnete. Die 59-Jährige sei anschließend mit dem Beil auf ihren Bruder losgegangen und soll dabei geäußert haben, ihn umbringen zu wollen. Der Bruder habe ihr das Beil abnehmen können, wurde jedoch dabei an der Hand verletzt.

Die 59-jährige Beschuldigte hat sich zu den Anschuldigungen geäußert und den Angriff abgestritten. Sie befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Der Termin der Hauptverhandlung wurde noch nicht bekanntgegeben. (onja)