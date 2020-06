Frau greift Polizei bei Festnahme an

Eine 28-Jährige hat sich heftig gewehrt, als sie festgenommen werden sollte. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich die Frau zuvor mit einer 24-Jährigen angelegt. Als die Polizisten in der Nacht auf Sonntag gegen 3 Uhr in der Bar im Quadrat D 3 wegen einer möglichen Körperverletzung einschreiten mussten, kratzte und beleidigte sie die Beamten. Damit hörte sie laut Polizei auch nicht auf, als sie auf dem Revier in eine Gewahrsamszelle gebracht wurde. Ein Arzt entnahm der Frau eine Blutprobe, ein Alkoholtest ergab 1,9 Promille. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen. pol/lok

