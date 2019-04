Frau in Auto eingeklemmt

Ein Auto ist in der Feudenheimer Straße mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtete, wurden drei Personen bei der Kollision am Donnerstagmittag verletzt. Demnach war eine 61-Jährige mit ihrem Auto im Stadtteil Wohlgelegen in Richtung Feudenheim unterwegs. Als sie in Höhe der Haltestelle Pfeifferswörth wendete, übersah sie die Straßenbahn der Linie 7, und es kam Unfall. Dabei erlitt der Fahrer der Bahn einen Schock, und die 61-Jährige wurde in ihrem Wagen eingeklemmt.

Rettungskräfte befreiten die Frau und brachten sie nach der ersten Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus. Zudem verletzte sich bei dem Unfall eine weitere Person in der Bahn leicht. Der Straßenbahnverkehr wurde an der Stelle für die Unfallaufnahme von etwa 11.30 bis 12.30 Uhr unterbrochen. Zudem war die Feudenheimer Straße stadtauswärts komplett gesperrt. Um 12.45 Uhr gaben die Rettungskräfte einen Fahrstreifen frei. pol/kama

