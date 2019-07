Frau in Bahn belästigt

Mannheim.Beim Versuch, einer Frau zu helfen, ist ein 48-jähriger Mann am Dienstag in einer Straßenbahn verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte er eine 28-Jährige beschützt, die von einer Gruppe junger Männer sexuell belästigt worden war. Gegen 1 Uhr soll die Frau an der Haltestelle Paradeplatz auf eine Straßenbahn in Richtung Hauptbahnhof gewartet haben. Mehrmals machte ein Mann aus der Gruppe der jungen Frau sexuelle Avancen – sowohl an der Haltestelle als auch später in der Bahn.

Dort kam Polizeiangaben zufolge der 48-jährige Fahrgast dazu und forderte den Jugendlichen auf zu verschwinden. Es kam zum Streit. Zwei Jugendliche schlugen auf den 48-Jährigen ein. Er erlitt dabei eine Platzwunde.

Die Polizei sucht nun nach den Verdächtigen und beschreibt die Männer wie folgt: Einer soll zwischen 17 und 20 Jahren alt sein, kurze schwarze und an der Seite rasierte Haare haben. Zudem habe er eine schmale Statur gehabt und eine blaue, lange Cargohose getragen. Sein T-Shirt soll den Aufdruck „Alpha Industries“ gehabt haben. Laut Polizei trug er dunkle Schuhe.

Der zweite Mann soll im selben Alter gewesen sein. Er habe eine schmale Statur, kurze dunkle Haare, einen grauen langen Pulli und eine schwarze lange Trainingshose von Adidas getragen. Ein weiteres Gruppenmitglied ist laut Polizei im selben Alter, größer als die anderen Männer, trug schwarze an der Seite rasierte Haare, ein schwarzes T-Shirt, eine kurze graue Adidas Hose sowie weiße Turnschuhe. Das Aussehen der Männer sei orientalisch gewesen, schreibt die Polizei, ohne näher darauf einzugehen. Die Ermittler bitten Zeugen, sich unter 0621/1 25 80 zu melden. pol/tge

