Frau in Innenstadt sexuell genötigt

In der Innenstadt ist eine Frau Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Wie die Polizei erst gestern mitteilte, sei die 30-Jährige am Sonntagmorgen zwischen 3 und 4 Uhr auf dem Heimweg im Quadrat S 4 gewesen, als sie von dem Täter gepackt und festgehalten wurde. Dabei habe der Unbekannte seine Hand in die Hose seines Opfers geschoben, sie unter ihrem Slip berührt und auf den Mund geküsst. Die Frau konnte den Täter wegstoßen und um Hilfe rufen, woraufhin der Mann flüchtete. Sie beschreibt ihren Angreifer wie folgt: Etwa 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß, schmale Statur und schwarze, leicht gelockte Haare. Der Mann soll ein arabisches Aussehen und ein Piercing im Gesicht haben. Zudem soll er dunkle Kleidung getragen haben. Hinweise erbittet die Polizei unter 0621/174-44 44 zu melden. jor/pol