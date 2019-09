Frau mit Glasflasche niedergeschlagen

Eine junge Frau ist auf dem Waldhof von einem Unbekannten mit einer Glasflasche geschlagen worden. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag stand die 20-Jährige am Mittwochabend gegen 20 Uhr an der Haltestelle Bahnhof-Waldhof, als sie der Schlag unvermittelt von hinten gegen die rechte Seite des Oberkörpers traf. Mit starken Schmerzen suchte die Frau zunächst ein Krankenhaus auf und erstattete gegen 23 Uhr Anzeige beim Polizeirevier in Sandhofen. Der Unbekannte wird als etwa 25 Jahre alt, rund 1,65 Meter groß und dunkelhäutig beschrieben. Der Angreifer trug ein blaues Kopftuch, eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke. Zeugen werden gesucht: 0621/76 25 40. pol/mik

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.09.2019