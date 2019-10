Frau nach Messerstich durch Mann schwer verletzt

Mannheim.Eine Frau ist am Sonntagnachmittag in Mannheim mit einem Messer angegriffen worden. Nach Angaben der Polizei wurde sie schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert. Zum weiteren Gesundheitszustand der Frau hatte die Behörde keine Informationen. Die Tat wurde gegen 15.30 Uhr in einem Anwesen in der Spelzenstraße im Stadtteil Neckarstadt-Ost begangen.

Nach Erkenntnissen der Polizei handelte es sich beim Beschuldigten um den Ehemann des Opfers. Dieser war zunächst flüchtig, wurde nach einer Fahndung aber noch am Nachmittag festgenommen. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft und das Kriminalkommissariat ermitteln.

Weitere Informationen lagen nicht vor.