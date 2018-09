Frau rammt Volvo und fährt weg

Zeugen eines Unfalls, bei dem die Verursacherin erst angehalten hat und dann weitergefahren ist, sucht die Polizei. Laut dem Polizeibericht von gestern kam es zu dem Unfall am Mittwochabend gegen 20 Uhr in der Pestalozzistraße in der Neckarstadt-West: Eine Frau rammte mit einem weißen Lieferwagen mit Mietauto-Beklebung einen am Straßenrand geparkten Volvo. Zwar hinterließ sie einen Zettel an

...