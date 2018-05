Frau schlägt Beamten ins Gesicht

Anzeige

Eine betrunkene Frau hat am Wochenende in der Innenstadt Polizisten tätlich angegriffen. Wie es gestern von der Polizei hieß, wurden die Beamten in der Nacht zu Samstag wegen eines Streits zu einer Diskothek in die Quadrate gerufen. Als sie gegen 3.20 Uhr an dem Lokal ankamen, ging eine 22-jährige Frau, die auch an dem Streit beteiligt war, auf die Polizisten los und schlug einem 30-jährigen Beamten mit der flachen Hand ins Gesicht. Die anschließenden Ermittlungen ergaben, dass sie alkoholisiert war. Gegen die Frau wird jetzt wegen Körperverletzung sowie wegen Widerstands gegen Polizeibeamte ermittelt. pol/cvs