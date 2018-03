Frau schwer verletzt

Anzeige

Eine 73-jährige Beifahrerin ist bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, ist ein 50-jähriger Opel-Fahrer am Freitag auf der zweispurigen Neckarauer Straße in Richtung Innenstadt auf Höhe der Einmündung Fabrikstationsstraße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er streifte einen Ampelmast und prallte frontal gegen eine Fußgängerampel. Die Frau wurde mit Thorax- und Beckenprellungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf 15 000 Euro geschätzt.

Nach Angaben des Unfallfahrers soll zuvor ein entgegenkommender weißer Kleinbus bei Rotlicht gewendet und in Richtung Innenstadt davongefahren sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrsunfallaufnahme-West, Tel.: 174/4045, oder dem Polizeirevier Neckarau, Tel.: 833 970, zu melden. has/pol

