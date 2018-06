Frau schwer verletzt

Anzeige

Eine Fahrzeuginsassin ist bei einem Unfall im Handelshafen schwer verletzt worden. Wie die Polizei in der Nacht zu Sonntag mitteilte, verlor ein 29-Jähriger Mann am Samstag gegen 22 Uhr mit seinem Geländewagen in der Werfthallenstraße in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anscheinend war er zu schnell unterwegs und konnte seinen Wagen nicht mehr um die Kurve bringen.

Neben der Straße geriet der Wagen ins Gleisbett der naheliegenden Bahntrasse und prallte schließlich gegen ein Bahnbetriebshäuschen. Für den 29-jährigen Mann sowie seinen Beifahrer ging der Unfall glimpflich aus, laut Polizei wurden beide nicht oder nur leicht verletzt. Eine 27-jährige Frau jedoch, die auf dem Rücksitz des Autos saß, erlitt schwerste Kopfverletzungen. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, die Polizei konnte Lebensgefahr zunächst nicht ausschließen.

Feuerwehr muss Säure auffangen

An dem neuwertigen Auto entstand ein Totalschaden. Und auch das Bahnbetriebshaus wurde stark in Mitleidenschaft gezogen, die verbaute Technik wurde komplett zerstört. Unter anderem waren Batterien für die Notstromversorgung darin gelagert. Die Feuerwehr musste auslaufende Säure mit einem Spezialbehälter auffangen. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf 200 000 Euro. Bahn- und Straßenverkehr seien nicht beeinträchtigt gewesen. cvs/pol