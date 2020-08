Frau stürzt nach Zusammenstoß

Leichte Verletzungen hat sich eine 68-jährige Leichtkraftroller-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Oststadt zugezogen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war die Frau am Mittwoch gegen 18.30 Uhr mit ihrem 125er-Roller auf der Renzstraße in Richtung Friedrichsring unterwegs. Sie befuhr zunächst die Abbiegespur zur Collinistraße, wechselte auf Höhe der Collinistraße nach links und stieß dabei gegen den BMW eines 32-jährigen Mannes. Der war zuvor zunächst auf der linken Spur der Renzstraße in Richtung Friedrichsring gefahren und war laut Polizei kurz vor der Kollision auf die mittlere Fahrspur gewechselt. Beim Zusammenstoß stürzte die Frau vom Roller und zog sich Rippenprellungen zu. Ihr Zweirad war nicht mehr fahrbereit, es musste abgeschleppt werden. bhr/pol

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.08.2020