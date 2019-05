Frau übersieht Auto: Vier Verletzte

Bei einem Unfall in Neuostheim sind vier Beteiligte leicht verletzt worden. Am Mittwochabend übersah eine 51-Jährige kurz vor 20 Uhr beim Wechsel auf die linke Fahrspur auf der Straße An der Arena in Höhe der Zufahrt zu Parkplatz 2 einen 44-Jährigen, der neben ihr fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden die vier Insassen im Auto des Mannes verletzt. Fahrer und Beifahrerin wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden wird auf rund 40 000 Euro geschätzt. Gegen die Verursacherin wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. pol/lok

