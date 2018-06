Frau verletzt sich bei Auffahrunfall

Anzeige

Eine 61-jährige BMW-Fahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in der Sonderburger Straße auf der Schönau verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich bereits am Montag, wie die Polizei erst gestern mitteilte. Die Frau war in Richtung Waldhof unterwegs und musste in Höhe der Memeler Straße bremsen. Ein nachfolgender 42-jähriger BMW-Fahrer erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr auf, schreibt die Polizei. Die Autofahrerin zog sich durch den Aufprall Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der BMW des Verursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 15 000 Euro, heißt es. ena/pol