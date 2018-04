Frau verwechselt Gas und Bremse

Anzeige

Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall hat sich auf dem Waldhof ereignet. Eine 47-jährige Autofahrerin verwechselte am Donnerstagabend in ihrem Toyota Gas und Bremse, das teilte die Polizei gestern mit. Infolge dessen kam es zu einem Unfall, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Beim Ausparken in der Atzelhofstraße verwechselte die Frau die beiden Pedale. Statt auf die Bremse trat sie aufs Gas und prallte rückwärts gegen einen geparkten Mercedes, den sie in den Einmündungsbereich zur Tannenstraße schob. Vor lauter Schreck verriss die Frau nach Angaben der Polizei anschließend das Lenkrad und fuhr auf die gegenüberliegende Straßenseite, wo sie gegen ein Motorrad und einen Motorroller prallte. Sie kam mit dem Schrecken davon, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. bro/pol