Frauen berichten von Männerberufen

Das neu gegründete Ortsquartier Rhein-Neckar ist am Mittwoch, 17. Oktober, 18.30 bis 21 Uhr, in der Mannheimer „Dankbar“ in G 7 zu Gast. Das Thema: „Frauen in männerdominierten Berufen“.

Der IT-Sektor oder Vorstandspositionen in börsennotierten Unternehmen sind nicht die einzigen Männerdomänen, in denen sich Frauen heute behaupten müssen, heißt es in der Ankündigung. Drei Referentinnen geben an diesem Abend Einblicke, was es für sie bedeutet, in einem männlich geprägten Umfeld, nämlich der Wein- und Bierbranche, zu arbeiten.

Zu Gast sind Anette Closheim, die Zweite Vorsitzende von Vinissima e.V., Simona Maier, Winzerin aus der Region, und Janna Schletter, ausgebildete Brauerin und Mälzerin. Alle Interessierten sind zu dem Themenabend eingeladen. red

