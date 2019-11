Frauen-Combo beantwortet wichtige Fragen musikalisch

Machen Nudeln dick oder nicht? Und was kostet eine Wurst auf dem Wiener Opernball? Wer repariert das Klo? Diesen und anderen Fragen widmet sich der weibliche Forschertrupp Mafalda mit einem Mix aus Swing, Wiener Walzer, Reggae, Rap, Latin, Blues und Pop. Ein heiterer Abend am Sonntag, 10. November, ab 19 Uhr im Gasthaus Maruba über Klempner, Meditationskurse, Tanzmuffel und verlorene Handys, für den der „MM“ dreimal zwei Karten verlost. Einfach am Donnerstag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen und das Stichwort „Maruba“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Freitag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. red/lok (Bild: Mafalda)

