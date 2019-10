Frauen in Bahn belästigt - Helfer attackiert

Ein 26-Jähriger ist am Samstag gegen 3.20 Uhr an der Haltestelle Neuer Meßplatz von einer Gruppe von acht jungen Männern attackiert und verletzt worden. Zuvor war der Mann laut Polizei zwei Frauen zu Hilfe geeilt, die von der Gruppe in der Straßenbahnlinie 3 vom Jungbusch in Richtung Neckarstadt belästigt worden waren.

Gemeinsam mit zwei Freunden forderte der 26-Jährige die Männer auf, die Frauen in Ruhe zu lassen, was die Männer auch taten. An der Haltestelle Neuer Meßplatz stiegen die Helfer aus – und die jungen Männer folgten ihnen. Unvermittelt darauf schlug einer der unbekannten Männer aus der Gruppe plötzlich dem 26-Jährigen von hinten auf die rechte Schläfe, wobei sich dieser eine Schwellung sowie eine Gehirnerschütterung zuzog und im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Angreifer im Alter von 20 bis 25 Jahren flüchteten daraufhin in Richtung Maybachstraße. Während des Vorfalls ging zudem eine Scheibe der Straßenbahn zu Bruch.

Ähnlicher Vorfall im September

Laut Zeugen ist der Täter etwa 20 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß, muskulös mit hellblonden, ein wenig längeren Haaren. Die zwei Frauen sowie weitere Fahrgäste werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0621/3 30 10 zu melden.

Der Vorfall ähnelt stark einer Auseinandersetzung im Juli, die sich gegen 1 Uhr am Paradeplatz zugetragen hatte: Dort war eine 28-Jährige an der Haltestelle von einem Jugendlichen sexuell belästigt und bis in die Straßenbahn verfolgt worden. Als ein 48-jähriger Fahrgast einschritt, wurde er von den Jugendlichen attackiert und erlitt eine Platzwunde, die Frau blieb unverletzt. pol/lia

