Frauen-Nachttaxi ab 1. September im Einsatz

Nie wieder nachts allein durch dunkle Gassen laufen oder mit mulmigem Gefühl in die leere Straßenbahn einsteigen - ab dem 1. September bietet die Stadt in Kooperation mit Taxi Unternehmen ein Alternative zu Bus und Bahn an: das Frauen-Nachttaxi. Wie das funktioniert, was es zu beachten gibt und wer den verbilligten Nachttarif nutzen darf und wer nicht - wir haben die wichtigsten Fragen und

...