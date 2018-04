Anzeige

Das Kondom sei dabei die bekannteste, die ohne Hormone auskomme. „Es gibt noch das Diaphragma, das ein wenig in Vergessenheit geraten ist.“ Das Diaphragma ist ein runder oder ovaler, flexibler Federring aus Silikon, der in die Scheide eingeführt wird und so den Spermien den Zugang zur Gebärmutter versperrt. Das dazugehörige Gel wirkt ebenfalls verhütend. Eine andere Methode zur Empfängnisverhütung ist die Kupferspirale. Sie besteht aus einem Kunststoffstäbchen, das mit einem feinen Draht umwickelt ist, der geringe Mengen Kupfer in die Gebärmutter abgibt. Dadurch verändern sich die Schleimhaut und der Schleim am Muttermund. Dadurch werden auch die Spermien in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt.

Werte auf Handy speichern

Für zwei weitere hormonfreie Alternative braucht es Technik. Ein Zykluscomputer ermittelt mit verschiedenen Messungen die fruchtbaren Tage der Frau. Bei der symptothermalen Methode muss jeden Morgen die Temperatur gemessen und in den Tagen um den Eisprung die Beschaffenheit des Schleims aus dem Gebärmutterhals untersucht werden. Diese Werte können auf dem Smartphone gespeichert werden. „Jede Frau muss für sich entscheiden, was zu ihr passt. Welche Verhütung die beste ist, kann keiner sagen“, erklärt die Gynäkologin Iris Wirth.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.04.2018