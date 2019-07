Frauenlauf startet wieder

Die Organisatoren: Uwe Kaliske (l.), Nina Körner, Joachim Hefele. © Schmellenkamp

Voriges Jahr waren rund 2250 Teilnehmerinnen dabei, so viele sollen es auch bei der 6. Auflage des „engelhorn sports Frauenlauf Mannheim“ am Freitag, 13. September, sein. „Wir versuchen die Bevölkerung dazu zu bewegen, sich zu bewegen“, sagt Uwe Kaliske, Fachbereichsleiter Sport und Freizeit der Stadt. Beim sechs Kilometer langen Lauf solle der Fokus auf Spaß und Gemeinschaftlichkeit gerichtet sein: „Vergangenes Jahr gab es strahlende Gesichter am Start – und auch am Ziel!“ Er sei froh, dass die Veranstaltung fester Bestandteil des Mannheimer Sportkalenders geworden sei.

Der TSV 1846 Mannheim ist erneut Organisationspartner. Er wird das Sportzentrum zur Verfügung stellen, und viele ehrenamtliche Helfer sind dabei. Dass dies nicht ganz einfach ist, erklärt Vizepräsident Joachim Hefele mit einem Beispiel: „Über 1000 Sporttaschen werden abgegeben und müssen nach dem Lauf schnell wieder zur Verfügung stehen.“

„Wie am Schnürchen“

Ausrichter ist die n plus sport GmbH aus Saarbrücken, deren Geschäftsführer Anton Wolf den Verein lobt: „Das Sportzentrum bietet alles, was man für eine solche Veranstaltung braucht, und es funktioniert dort wie am Schnürchen.“

Zum einen geht es um den Spaß – es starten auch Walkerinnen und Frauen mit Kinderwagen –, doch es gibt auch eine Zeitwertung in zwei Altersklassen (bis 39 und ab 40). Zudem werden bei der Siegerehrung das schnellste Team, die schnellste Familie und die größte Gruppe gewürdigt. Weiter gibt es spezielle Kinder- und Männerbetreuung: Die „Kleinen“ dürfen spielen, die „Großen“ in einer „Wartezone“ Livemusik zuhören. Das Unterhaltungsprogramm beginnt schon vor dem Start, nach der Siegerehrung steigt eine Party mit der Band „Tonsport“.

Nina Körner von der n plus sport GmbH erklärt, dass es auch eine Spendenaktion stattfindet: Pro Läuferin wird ein Euro an ein soziales Projekt in der Region fließen. Die Teilnehmerinnen können zusätzlich spenden und erhalten dann besondere Startnummern.

Gestartet wird um 18 Uhr, die sechs Kilometer lange Strecke – die gleiche wie im vergangenen Jahr – ist flach und führt ab dem Fernmeldeturm durch den Luisenpark. Anmeldungen sind möglich unter www.frauenlauf-mannheim.de. Die Startgebühr beträgt bis 26. August 22 Euro, bei der Nachmeldung am 10. und 13. September 25 Euro. Darin sind unter anderem Laufshirt und Massageservice enthalten. RoS

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.07.2019