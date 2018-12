Freche Frettchen und spektakuläre Sprünge

2 Fotos ansehen Akrobatisch: die Nummer von „Flying Regio“ am Trapez. © Rittelmann

Die Zirkuskuppel leuchtet in wechselnden Farben, Tänzerinnen und ein Clown begrüßen die Gäste im Vorraum, die auf einem roten Teppich zu ihren Sitzen gehen. Die erste Vorstellung des europaweit jüngsten Zirkus Cristallo war am Freitagabend ausverkauft, es gibt bei den einzelnen Nummern häufig lauten Applaus und zum Schluss hält es viele der rund tausend Besucher nicht mehr auf ihren Sitzen. Zirkusdirektor Amando Frank (28) hat ein glückliches Lächeln im Gesicht – wenige Minuten vor der Show war er noch sichtlich nervös.

Mitgeschäftsführer Alex Ramien (42) erklärt dem Publikum zu Beginn: „Ein Jahr dauerte die Vorbereitung, seit einer Woche trainieren wir Tag und Nacht mit den Artisten, bei uns liegen die Nerven blank!“ Er gibt mit Sprüchen wie „Mannheim, seid ihr gut drauf?“ die Stimmungskanone. Was nicht nötig gewesen wäre: Das Publikum jubelt auch ohne Aufforderung.

Eine Katze sucht das Weite

Ein Höhepunkt ist „Flying Regio“ aus Brasilien: Mit traumwandlerischer Sicherheit schweben die fünf Akteure durch die Zirkuskuppel, lassen ihr Trapez los und greifen die Hände eines anderen Artisten, was vor einem Fall aus zwölf Metern Höhe bewahrt. Interessant ist dabei auch zu beobachten, wie ein Artist das hin- und her schwingende Trapez kurz verzögert und mit präziser Bewegung wieder loslässt, damit ein Kollege es exakt im richtigen Moment wieder greifen kann. Der dreifache Salto Mortale ist schlicht beeindruckend.

Während „Flying Regio“ mit Sicherheitsnetz arbeitet, gibt es das bei „Globe of Speed“ nicht: Bei der vom Zirkus Flic Flac bekannten Nummer fahren bis zu drei Motorräder in atemberaubendem Tempo und mit Höllenlärm in einem runden Metallkäfig, auch Todeskugel genannt – denn beim kleinsten Fahrfehler wäre ein Unfall unausweichlich. Weniger gefährlich, aber einer der Höhepunkte des Abends ist der Auftritt der zierlichen Handstand-Akrobatin Christina Kostova aus Sofia.

Ninja, Ehefrau von Zirkusdirektor Amando Frank, tritt gleich zweimal auf: Sie bietet Akrobatik am Kronleuchter und mit Hula-Hoop-Ringen. Frank selbst begeistert am Rola Rola. Dabei balanciert er auf einem Brett, unter dem Rollen sind. Annaliah aus Moskau bietet zwei Nummern mit Tieren: zum einen mit possierlichen Frettchen. Die früher zur Jagd eingesetzten marderähnlichen Haustiere führen wendig kleine Kunststücke auf und werden immer wieder mit kleinen Leckerbissen belohnt. Bei der Katzen-Nummer streikt eines der Tiere gleich zu Beginn und flieht aus der Manege – der ungewohnte Rummel und Lärm der Premiere ist wohl der Grund.

Umrahmt wird das rund zweistündige Programm zum einen von Roland Hofer, dem mit 117 Zentimetern Körpergröße wohl kleinsten Moderator der Welt. Er hätte etwas mehr erzählen können – zum Beispiel, wo die Artisten herkommen und was das Besondere ihrer Auftritte ist. Zum anderen treten immer wieder Tänzerinnen aus der Ukraine sowie die Tonitos aus Spanien auf. Die drei Clowns bieten nicht nur lustige Einlagen während der Umbauten, sondern auch Artistik. Besonderen Spaß haben die Zuschauer, als ein „Kamel“ auf die Bühne kommt und zwei Besucher von den Clowns in die Manege geholt werden – mehr wird nicht verraten.

Viel Begeisterung, wenig Kritik

Die Zuschauer sind überwiegend begeistert: Jasmin Sahin (50) ist extra aus Karlsruhe angefahren: „Was ich gesehen habe, ist Weltklasse. Für die Premiere finde ich die Show sensationell.“ Dass der Zirkus ganz neu gegründet wurde, hält sie für eine gewagte Investition. Frank und Ramien haben rund eine halbe Million Euro für Zelt und Show ausgegeben. In Karlsruhe trete zwar auch ein Zirkus auf, sie sei jedoch zu Cristallo gefahren, „weil er fast ohne Tiere ist“. Maren Roos (37) aus Mannheim denkt ähnlich: „In einen klassischen Tierzirkus wären wir nicht gegangen.“ Ihrem elfjährigen Sohn Yannic haben die Frettchen am besten gefallen. Dennis Malzer (28) kritisiert, dass vieles „unsicher“ wirkte – bei Nummern und Organisation. Andererseits hat dem Ludwigshafener einiges gefallen: „Die Trapeznummer war professionell.“

Nächstes Jahr, so kündigte Organisator und Pressesprecher Reto Hütter an, wird Cristallo wieder um Weihnachten in Mannheim gastieren – mit neuem Programm.

Info: Weitere Bilder unter morgenweb.de/mannheim

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.12.2018