Fred Fuchs im Cinemaxx

Das Maskottchen des „MM“, Fred Fuchs, ist an diesem Sonntag, 30. September, wieder beim Familienkino im Cinemaxx, N 7, 17, zu Gast. Im Foyer können die Kinder von 15 bis 16 Uhr gemeinsam mit ihm einen Sonnenschutz oder eine Fred-Fuchs-Maske basteln. Anschließend wird um 16 Uhr der in dieser Woche erschienene Animationsfilm „Die Unglaublichen 2“ gezeigt. Darin kämpfen zahlreiche Superhelden gegen die Verbrechen in „Metroville“ an.

Der Film dauert rund 125 Minuten und ist ab sechs Jahren freigegeben. Der Eintritt für den Film kostet an diesem Tag einmalig fünf Euro. Tickets gibt es vorab unter www.cineplex.de/mannheim. Das Familienkino wird viermal im Jahr von Cinemaxx und „MM“ veranstaltet. Der nächste Termin ist am Sonntag, 28. Oktober. mor

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.09.2018