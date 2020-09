Freibäder ab Montag geschlossen

Freibad-Freunde sollten, sofern es ihre Zeit erlaubt, das sommerliche Wetter noch ausnutzen. Am Wochenende haben die städtischen Bäder letztmals geöffnet, ab Montag endet mit den Schulferien auch die Freiluft-Saison. Dafür machen eine Woche später (21. September) wieder die Hallenbäder auf. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, gelten auch in denen Corona-Einschränkungen. So sind die Besucherzahlen in den Bädern wie in den einzelnen Becken begrenzt, einige Angebote wie die Saunabereiche im Herschelbad und dem Gartenhallenbad Neckarau gibt es vorerst nicht. Immerhin stehen die Hallenbäder durchgängig allen Bürgern offen, es gibt keine speziellen Zeitfenster. sma

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.09.2020